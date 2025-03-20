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Депутат Госдумы считает, что мир для украинского народа важнее территорий

Депутат Журова: РФ может подписать мирный договор с новым президентом Украины
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Мирный договор между Россией и Украиной, возможно, будет подписывать уже другой украинский президент. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».

По ее мнению, США могут не согласиться с отказом украинского президента Владимира Зеленского признать, что часть украинской территории вошла в состав РФ.

«Правление нового президента, возможно, не будет усугублено обещаниями о защите этих территорий. И уже другой человек не будет иметь перед страной таких обязательств и сможет подписать мирные соглашения», — сказала Журова.

Депутат высказала мнение, что мир для украинского народа важнее, чем сохранение территорий.

17 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева.

Газета The New York Times писала, что на Украине обеспокоены тем, что Вашингтон может поддержать вхождение других частей Украины в состав России, в частности порта Одессы.

Ранее сообщалось, что США изучают возможность признания Крыма российским.

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