В Совфеде рассказали о впечатлении от возможного будущего канцлера Германии

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики США. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

Он считает, что Мерц не имеет понятия, что является настоящей, а не выдуманной им войной. Как и депутаты бундестага, которые ему аплодируют, подчеркнул Пушков.

Сенатор задался вопросом: «Зачем Мерц говорит о войне президента России Владимира Путина против Европы?» Пушков считает, что «Мерц готовится воевать с Россией».

До этого глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц на пресс-конференции заявил о достижении договоренности с партией «Зеленые» по вопросу увеличения государственных заимствований.

Соглашение стало итогом переговоров между ХДС/ХСС, социал-демократами и «Зелеными», о чем ранее сообщала медиагруппа RND.

9 марта Мерц заявил, что Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием.

Ранее СМИ сообщили, что Мерц может лишиться возможности стать канцлером Германии.