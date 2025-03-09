В Германии заявили о невозможности получить ядерное оружие

Германия не имеет права обладать собственным ядерным оружием. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Германия четко отказалась от обладания ядерным оружием, и так оно и останется», — сказал он.

В то же время Мерц добавил, что вопрос ядерного участия вместе с Францией и Великобританией является темой для обсуждения.

До этого представитель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комитета бундестага по обороне Рюдигер Лукассен заявил, что Берлину необходимо иметь собственное ядерное оружие в связи с изменившейся ситуацией в области безопасности. Политик подчеркнул, что это необходимо на случай, если не будет действовать «ядерный зонтик» США.

В свою очередь газета The Daily Telegraph писала, что французские реактивные истребители, вооруженные ядерным оружием, могут быть размещены в Германии, если американские войска будут выведены из Европы.

Ранее Макрон рассказал о «ядерном зонтике», который защитит Европу.