Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп раскрыл, на каком уровне пройдет новый раунд переговоров России и США

Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне
close
Depositphotos

Новый раунд переговоров между представителями России и Соединенных Штатов по решению конфликта на Украине состоится не на уровне министров. Об этом сообщила на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня», — подчеркнула она.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами.

По ее словам, американский и российский лидеры также согласились во мнении, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами