Госдеп раскрыл, на каком уровне пройдет новый раунд переговоров России и США

Госдеп: новые переговоры РФ и США по Украине пройдут не на министерском уровне

Новый раунд переговоров между представителями России и Соединенных Штатов по решению конфликта на Украине состоится не на уровне министров. Об этом сообщила на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Это будут старшие должностные лица. Вот и все, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня», — подчеркнула она.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами.

По ее словам, американский и российский лидеры также согласились во мнении, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня.