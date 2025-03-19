Трамп и Зеленский сошлись во мнении, что мир на Украине возможен

Белый дом: Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора согласились, что мира на Украине можно достичь. Об этом сообщается в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, которое озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

В документе администрация США назвала беседу Трампа с Зеленским «фантастической».

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь», — процитировала заявление Левитт.

По данным украинского телеканала «Общественное», Трамп и Зеленский в телефонном разговоре обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час. Трамп проинформировал Зеленского о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента США подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

Ранее в Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда».