Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Зеленский сошлись во мнении, что мир на Украине возможен

Белый дом: Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора согласились, что мира на Украине можно достичь. Об этом сообщается в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, которое озвучила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

В документе администрация США назвала беседу Трампа с Зеленским «фантастической».

«Лидеры пришли к согласию в том, что Украина и Америка продолжат вместе работать над тем, чтобы положить конец конфликту, а также в том, что под руководством президента Трампа устойчивого мира можно достичь», — процитировала заявление Левитт.

По данным украинского телеканала «Общественное», Трамп и Зеленский в телефонном разговоре обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час. Трамп проинформировал Зеленского о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента США подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

Ранее в Белом доме заявили о настрое Трампа завершить конфликт на Украине «раз и навсегда».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами