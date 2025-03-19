Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что разговор длился около часа.

«Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», — написал он.

19 марта украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.