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Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

Разговор Трампа и Зеленского длился около часа
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Brian Snyder/Reuters

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Трамп уточнил, что разговор длился около часа.

«Большая часть беседы была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», — написал он.

19 марта украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.

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