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Кадыров посетил ОАЭ

Кадыров посетил ОАЭ для участия в ифтаре по приглашению президента
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Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров посетил ОАЭ по приглашению президента страны шейха Мухаммеда Бен Зайеда Аль Нахайана. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Шейх Мухаммед Бен Зайед Аль Нахайан оказал мне очень теплый и высокий прием. Для меня каждая встреча с ним — это не просто дипломатическое событие, а радость общения с великим лидером и истинным мусульманином, чья мудрость и сила духа вызывают искреннее уважение», — написал глава Чечни.

Кадыров уточнил, что он посетил ОАЭ для участия в ифтаре — вечернем приеме пищи во время рамадана.

В октябре прошлого года Кадыров провел в Саудовской Аравии встречу с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Они обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах. Он также выразил уверенность, что совместные усилия сторон приведут к их «общему процветанию».

Ранее глава Чечни показал плененных в Курской области военнослужащих ВСУ.

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