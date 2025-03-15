Глава Чечни показал плененных в Курской области военнослужащих ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео взятых в плен в Курской области военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Российские бойцы отряда «Тимсон» спецназа «Ахмат» нашли в погребе населенного пункта Черкасское Поречное под Курском двух украинских военных. Их сослуживцы, увидев приближение российских войск, сбежали, но вскоре были задержаны связистами, рассказал чиновник.

Пленные бойцы рассказали, что перед отправкой в зону боевых действий они толком не обучались.

«Сейчас их жизни ничего не угрожает. Им повезло вытянуть счастливый билет», — добавил Кадыров.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся в регион в августе 2024 года.

Как сообщало Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

Ранее Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курской области продолжается «как нужно».