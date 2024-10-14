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Кадыров провел встречу с принцем Саудовской Аравии

Кадыров посетил Саудовскую Аравию и встретился с принцем

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Саудовской Аравии встречу с принцем Турки бин Мухаммед бин Фахд бин Абдул Азизом. Подробности политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили ряд актуальных вопросов социально-экономического характера, а также возможности дальнейшего взаимодействия в различных сферах», — рассказал чеченский лидер.

Он также выразил уверенность, что совместные усилия сторон приведут к их «общему процветанию».

После встречи с принцем Кадыров навестил сотрудников постпредства РФ при Организации исламского сотрудничества и пожелал им успехов в работе.

В сентябре глава Чечни ездил в Турцию на съемки сериала «Основание: Осман». В ходе визита Кадыров пообщался с продюсером киноленты Мехметом Боздагом, от которого получил в подарок коня, саблю и традиционные турецкие доспехи. Он также поблагодарил продюсера «Основания» за то, что он в своих картинах показывает «красоту и чистоту ислама».

Ранее Кадыров стал «Отличником скорой помощи».

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