В Турции завели дело на россиянку и украинку после фотосессии на кладбище

В Турции завели дело на украинку и россиянку за фотосессию на кладбище в Анталье

Правоохранительные органы Турции возбудили уголовное дело в отношении двух иностранок, которые устроили фотосессию на кладбище в Анталье и играли в карты на надгробиях. Об этом сообщил портал Imecegazetesi со ссылкой на данные полиции.

На днях в СМИ появились видеозаписи с русскоговорящими девушками, которые позируют на турецком кладбище. По данным Telegram-канала SHOT, на видео засветились 32-летняя «москвичка» Элиза Санникова и 29-летняя «одесситка» Катерина-Александра Любимова.

Управление безопасности Антальи сообщило, что девушки вели себя неподобающе на кладбище Андызлы в районе Муратпаша. Отмечается, что иностранки с инициалами E.S. и K.Y. покинули страну 10 марта.

Турецкие правоохранители завели на нарушительниц уголовное дело по статье 216 УК — возбуждение ненависти и вражды среди населения.

До этого сообщалось, что в Петербурге пара решила подзаработать перед 8 марта и украла цветы от монумента «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище. Цветы, которые нашли в багажнике у задержанных, два дня назад возложила делегация Мьянмы во главе с премьер-министром страны. Пропажу цветов заметил охранник кладбища и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники МВД поймали 39-летнего мужчину и его 27-летнюю знакомую, когда они грузили 12 букетов в машину.

Подельники планировали продать цветы. На злоумышленников составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похитителей заставили вернуть цветы обратно к монументу.

Ранее в Германии полиция начала расследовать загадочное появление наклеек с QR-кодом на кладбищах.