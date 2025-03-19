Парламент Сербии принял отставку кабмина после трагедии в Нови-Саде

Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии приняла отставку премьер-министра страны Милоша Вучевича. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.

«Срок для формирования нового правительства начинается завтра, 20 марта», — сказала спикер парламента Ана Брнабич.

Брнабич добавила, что теперь президент Сербии Александар Вучич должен предложить Народной скупщине кандидатуру нового премьера. Новое правительство необходимо утвердить до 18 апреля. Если этого не будет сделано, то главе государства предстоит распустить парламент и назначить новые выборы.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса.

Вучевич подал в отставку в январе 2025 года. По его словам, Вучич принял данное решение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Вучевича, заявил, что власти Сербии не обращались к России за помощью. Представитель Кремля подчеркнул, что Белград способен без чьей-либо помощи разобраться со своими проблемами.

Ранее в Совбезе РФ отказались оценивать отставку премьера Сербии Вучевича.