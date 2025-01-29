В Кремле прокомментировали отставку премьера Сербии на фоне массовых протестов в стране

Песков: власти Сербии не обращались к России за поддержкой во время протестов

Власти Сербии не обращались к России за помощью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отставку вице-премьера страны Милоша Вучевича на фоне протестов.

Представитель Кремля подчеркнул, что руководство Сербии способно без чьей-либо помощи разобраться со своими проблемами.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, протесты и блокады образовательных учреждений и дорог в Сербии были организованы из заграницы. Политик подчеркнул, что было подло умышленно поставить под угрозу Сербию как государство.

На следующий день президент Александр Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового правительства без роспуска парламента и новых выборов будет принято в течение 10 следующих дней после консультаций с партиями.

Ранее в Сербии сообщили о намерении избежать применения силы против протестующих.