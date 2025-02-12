В Совбезе РФ отказались оценивать отставку премьера Сербии Вучевича

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не будет судить, обоснованной или нет была отставка премьера Сербии Милоша Вучевича. Об этом сообщает РИА Новости.

«Председателя правительства убрали, не знаю, по делу, не по делу, это не нам решать», — сказал Шойгу после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Секретарь Совбеза отметил, что в Сербии, как и в Словакии, продолжаются попытки извне организовать протестные движения. По его словам, к этому причастны США.

28 января Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране. По его словам, протесты и блокады образовательных учреждений и дорог в Сербии были организованы из-за границы. Политик подчеркнул, что было подло умышленно поставить под угрозу Сербию как государство.

На следующий день президент Александр Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового правительства без роспуска парламента и новых выборов будет принято в течение 10 следующих дней после консультаций с партиями.

Ранее Вучич назвал организаторов и цель протестов в Сербии.