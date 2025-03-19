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США отвергли идею перевооружения Украины

Уиткофф: перевооружение не должно встать на пути украинского урегулирования
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Elizabeth Frantz/Reuters

Перевооружение и иные действия, ведущие к конфронтации, не должны становиться препятствием для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире телеканала Bloomberg TV, призвав сосредоточиться на диалоге.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с Европой в сфере безопасности, Уиткофф акцентировал, что любые шаги, усугубляющие противостояние, противоречат целям мирного процесса.

«Перевооружение и все, что ведет к конфронтации и подрывает мирный процесс, — не самая удачная стратегия», — отметил дипломат.

Также Уиткофф отметил, что санкции против РФ ослабят после договоренности о прекращении огня. Спецпосланник Трампа считает, что полноценного перемирия на Украине можно добиться за несколько недель. По словам Уиткоффа, в начале следующей недели в Саудовской Аравии запланированы встречи представителей РФ и США, на которых будут обсуждаться условия для прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Уиткофф рассказал, в чем должна заключаться нормализация отношений с РФ.

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Переговоры о мире на Украине
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