Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Украина могут прекратить удары по кораблям в Черном море

Уиткофф: Россия и США работают над ограничением ударов по судам в Черном море
close
Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Россия и США прорабатывают мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в акватории Черного моря. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Bloomberg.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море», — подчеркнул он.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 18 марта. Одним из итогов беседы стал отказ российского лидера от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это соглашение является двусторонним, то есть удары должны прекратить и РФ, и Украина.

При этом ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) спустя три часа после разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами