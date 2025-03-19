Россия и Украина могут прекратить удары по кораблям в Черном море

Уиткофф: Россия и США работают над ограничением ударов по судам в Черном море

Россия и США прорабатывают мораторий на удары по военным кораблям и гражданским судам в акватории Черного моря. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Bloomberg.

«Также работаем над мораторием на удары по военным и гражданским кораблям в Черном море», — подчеркнул он.

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялся 18 марта. Одним из итогов беседы стал отказ российского лидера от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это соглашение является двусторонним, то есть удары должны прекратить и РФ, и Украина.

При этом ВСУ атаковали объект международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) спустя три часа после разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Песков обвинил Киев в саботаже договоренностей Путина и Трампа.