Путин отметил работу Генпрокуратуры в новых регионах России

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры особо отметил работу сотрудников ведомства в новых регионах страны. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Глава государства выразил благодарность сотрудникам, работающим в Донбассе и Новороссии, а также в субъектах, которые находятся вблизи зоны боевых действий. Путин отметил, что работа в таких условиях требует мужества.

«Особые слова признательности сотрудникам, работающим в Донбассе и Новороссии, а также в субъектах РФ, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий», – сказал российский президент.

Путин добавил, что благодаря профессионализму и ответственности сотрудников Генпрокуратуры в некоторых случаях удалось восстановить нарушенные права граждан и возместить причиненный ущерб. Российский лидер подчеркнул важность их вклада в защиту интересов страны и общества.

Также в ходе заседания Путин потребовал повысить уровень антитеррористической защиты промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей. Он напомнил, что недавно он отмечал существенный рост количества преступлений террористической направленности и важность повышения защищенности от них.

Ранее Путин заявил о росте количества обращений в органы прокуратуры.