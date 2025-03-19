Путин заявил о росте количества обращений в органы прокуратуры

Путин сообщил, что количество обращений в органы прокуратуры выросло на 10%

Количество обращений в органы прокуратуры выросло на 10%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, прокуроры всех уровней провели большую работу за прошедший год.

«Об этом говорят и цифры статистики. Количество обращений с заявлениями и жалобами в органы прокуратуры выросло на 10%», — сказал Путин.

Глава государства попросил прокуроров проанализировать самые острые системные проблемы, которые волнуют граждан России.

«Прошу детально проанализировать наиболее острые системные проблемы, которые волнуют и беспокоят граждан», — призвал президент.

Также Путин потребовал повысить уровень антитеррористической защиты промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и мест массового скопления людей.

19 марта Владимир Путин принимает участие в коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. На коллегии Генпрокуратуры российский лидер присутствует ежегодно и очно — исключением не стал и период пандемии коронавируса.

Путин поручил поддерживать воинскую дисциплину в армии