Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказская увеличилась

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 1700 кв. м

Площадь пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказская в Краснодарском крае увеличилась до 1700 квадратных метров. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

Отмечается, что в ночное время произошла утечка нефтепродуктов из резервуара с последующим возгоранием.

«Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте пожара работают 179 человек и 54 единицы спецтехники.

До этого оперштаб сообщал, что пожар на нефтебазе начался после падения украинских беспилотников.

Атака дронов противника была отражена. Площадь возгорания на нефтебазе составляет 20 квадратных метров. Расположенный между резервуарами трубопровод получил повреждение. Произошло срабатывание автоматической системы пожаротушения и охлаждения. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

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