В США допустили отказ Украины от части территорий

Уолтц: Украина может отказаться от территорий в обмен на гарантии безопасности

Урегулирование конфликта на Украине будет предусматривать отказ Киева от каких-то территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом заявил помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала ABC News.

«Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — ответил политик на вопрос.

13 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с РФ. Он отметил, что эта тема требует детального обсуждения на переговорах, при этом позиция Киева остается неизменной. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец призвал Зеленского не спекулировать на вопросе территориальных уступок. Он напомнил, украинскому лидеру о референдумах 2014 и 2022 годов, на которых уже все решилось. Также Чегринец выразил уверенность, что часть регионов, подконтрольных Украине, также мечтают войти в состав РФ.

Ранее Трамп рассказал об обсуждении с Украиной территорий, которые она потеряет.