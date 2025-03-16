Заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского не спекулировать на вопросе территориальных уступок. В беседе с РИА Новости Чегринец подчеркнул, что окончательное решение по территориям, на которые до сих пор претендует украинский лидер, было принято на референдумах в 2014 и 2022 годах.

«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен. Решен в строгом соблюдении основ международного права», — заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2014 году в Крыму состоялся референдум, по итогам которого было принято решение о присоединении полуострова к России. Затем этот путь, по словам Чегринца, повторили еще четыре исторически российских региона. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Чегринец также выразил уверенность, что часть регионов Украины, которые сейчас подконтрольны киевскому режиму, тоже тяготеют к РФ.

До этого Зеленский высказался о территориальных уступках в рамках конфликта с Россией. Украинский лидер заявил, что сложно принимать решение по этому вопросу. Он считает, что вопрос статуса аннексированных регионов требует детального обсуждения на переговорах, однако позиция Киева остается неизменной. Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России.

Ранее Зеленский призвал США не идти навстречу России в вопросе перемирия.