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В Кремле подтвердили договоренность о прекращении огня по энергообъектам

Песков: Москва и Вашингтон договорились о прекращении огня по энергообъектам
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о прекращении огня по энергообъектам.

»[Договорились прекратить огонь] по объектам энергетической инфраструктуры», — ответил Песков на вопрос журналиста.

До этого Песков говорил, что разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлился около двух часов.

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок заявил, что не все вопросы, которые обсуждали Трамп и Путин, вошли в пресс-релизы. Документы Кремля и Белого дома незначительно различаются в деталях, но строить на них какие-либо предположения и выводы геополитического характера явно не стоит. А такие попытки уже предпринимаются. Более того, некоторые представители американского экспертного сообщества считают, что кремлевский пресс-релиз написан лучше.

Ранее украинский политолог назвал переговоры Путина и Трампа успешными для Киева.

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