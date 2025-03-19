Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Украина не была главной темой телефонного разговора Путина и Трампа

Политолог Баширов: украинский вопрос занял малую часть беседы Путина и Трампа
close
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Украинский кейс занял малую часть телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Марат Баширов. По его словам, этот вопрос уже был детально проработан рабочими группами.

«Там уже дорожная карта есть, и понятно, что делать нам и что делать им», — сказал Баширов.

Он обратил внимание, что в пресс-релизе, опубликованном Кремлем, упоминаются идеи, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества в сферах экономики и энергетики. Также подчеркивается, что Россия и США в контексте нормализации двусторонних отношений несут особую ответственность за поддержание мировой стабильности и безопасности. Именно эти вопросы стали основой продолжительных переговоров двух лидеров, заключил эксперт.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами