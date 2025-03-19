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В ГД заявили, что РФ не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине

Депутат Попов: Россия не испытывает иллюзий касательно позиции США по Украине
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Nathan Howard/Reuters

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Россия не испытывает иллюзий по поводу позиции США по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, Вашингтон хочет немедленного прекращения огня и перемирия без каких-либо условий, в то время как Москва нацелена на прочный мир на годы и десятилетия вперед.

«Мы не испытываем никаких иллюзий [по поводу позиции США по Украине], понимаем, что это долгий и сложный процесс. <...> Сейчас все чаще стал появляться такой дипломатический термин как осторожный оптимизм, я бы с ним с удовольствием согласился», — отметил Попов.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после разговора президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что России нельзя доверять.

Она вновь подчеркнула, что ЕС работает над предоставлением Киеву большей военной помощи.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее Писториус отреагировал на удары по Украине после переговоров Путина и Трампа.

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