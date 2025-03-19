Каллас после разговора Трампа и Путина призвала не доверять России

Глава дипломатии ЕС Каллас после беседы Путина и Трампа призвала не доверять РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после разговора президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом заявила, что России нельзя доверять. Ее слова приводит Sky News.

«Если вы прочитаете обе стенограммы разговора, то станет ясно, что <…>Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки», — утверждает Каллас.

Она вновь подчеркнула, что ЕС работает над предоставлением Киеву большей военной помощи.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее Писториус отреагировал на удары по Украине после переговоров Путина и Трампа.