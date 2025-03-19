Писториус отреагировал на удары по Украине после переговоров Путина и Трампа

Писториус: число ударов по Украине после беседы Путина и Трампа не уменьшилось

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа количество ударов по территории Украины не уменьшилось. Его слова приводит ZDF.

Он утверждает, что обещания России якобы «ничего не значат». По его словам, президент Путин «играет в игру», однако Трамп не станет просто сидеть сложа руки и наблюдать за развитием событий.

«Количество нападений на гражданскую инфраструктуру в первую ночь после этого, как предполагается, решающего и важного телефонного звонка, не уменьшилось», — сказал Писториус.

В ночь на 19 марта Украина подверглась атаке беспилотников после переговоров Путина с Трампом. В Киеве прозвучало сразу несколько взрывов. Также стало известно о появлении дронов «Герань» в Сумской, Одесской и Житомирской областях. Информации, какие именно объекты подверглись атакам, на данный момент нет.

Ранее в Раде заявили об «иммунитете» от ответственности Зеленского и руководства ВСУ.