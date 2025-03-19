Уиткофф заявил, что Путин и Трамп работают на благо человечества

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил о плодотворном сотрудничестве между президентами Путиным и Трампом во имя глобального мира. Данное заявление он сделал в интервью Fox News.

Уиткофф отметил вклад президента Путина в достижение прогресса на пути к заключению мирного соглашения.

Он подчеркнул позитивную динамику в российско-американских отношениях, выразив уверенность в долгосрочном мире и процветании в регионе. Уиткофф описал свои две встречи с президентом Путиным как «насыщенные», отметив достижение значительного прогресса, особенно во второй встрече, позволившей сузить круг нерешенных вопросов.

Дипломат подтвердил достижение согласия по ключевым пунктам проекта прекращения огня, включая запрет на удары по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, а также вопросы, касающиеся Черного моря. Он выразил надежду на поддержку этих пунктов со стороны Украины.

До этого Уиткофф объявил о запланированных на 23 марта в Джидде переговорах, посвященных деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Путин в беседе с Трампом призвал устранить первопричины кризиса на Украине.