Трамп рассказал о преимуществе России на поле боя

Россия добилась преимущества на поле боя, окружив порядка 2,5 тысячи украинских военнослужащих. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим», — сказал он.

Во время телефонного разговора между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным стороны договорились о том, что украинским пленным будет гарантирована жизнь.

Путин подтвердил, что украинским пленным гарантируется достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права. Таким образом он отреагировал на просьбу американской стороны «пощадить украинских военных», оказавшихся в плену.

18 марта Трамп заявил, что «смог убедить» РФ не предпринимать активных действий против ВСУ в Курской области.

Ранее украинский военный рассказал о методичке по сдаче в плен.