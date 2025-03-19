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Захарова высмеяла слова Зеленского об Украине в меню Путина

Захарова: киевский режим — то, во что меню превращается после переваривания
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала ироничный комментарий, отреагировав на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина находится «в меню» у президента РФ Владимира Путина. Дипломат прокомментировала высказывание политика в своем Telegram-канале.

Зеленский резко осудил высказывания о включении Украины в «меню» президента РФ Владимира Путина, заявив, что Украина — не блюдо.

«Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты», — сказал он в ответ военному аналитику Майклу Кларку, который высказался об отсутствии Украины за столом переговоров: «если тебя нет за столом, ты в меню».

Захарова, в свою очередь, парировала: «На этот раз он не солгал. Киевский режим — не салат и не компот. Это то, во что превращается содержимое меню после переваривания».

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом.

Ранее Трамп заявил о заинтересованности Путина и Зеленского в окончании конфликта.

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