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Макрон заявил о планах разместить Rafale с ядерными боеголовками на границе с ФРГ

Макрон: Rafale с ядерными боеголовками разместят на границе с ФРГ в 2035 году
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A. Perez Meca/Global Look Press

Французские многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками разместят на границе с Германией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе трансляции в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale c ядерными сверхзвуковыми боеголовками», — отметил он.

Макрон уточнил, что эти истребители появятся там в 2035 году.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Позже в МИД РФ сообщили, что Россия учтет в военном планировании заявления Макрона о «ядерном зонтике» Парижа над Европой. Это не укрепит безопасность Франции и ее союзников, подчеркнули в ведомстве.

Ранее эксперт оценил способность Франции раскрыть ядерный зонтик над всей Европой.

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