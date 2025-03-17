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Макрон призвал Запад разработать «конкретный план мира» для Украины

Макрон призвал Запад разработать план гарантий для Украины
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X призвал западных союзников разработать конкретный план мирного урегулирования ситуации в Украине, который будет включать в себя надежные гарантии безопасности для Украины.

В своем заявлении после субботней онлайн-встречи лидеров в Лондоне Макрон рассказал о переговорах с президентом США и президентом Украины и подчеркнул необходимость совместной работы над созданием такого плана, который бы обеспечивал как безопасность Украины, так и устойчивый мир в регионе.

«Теперь мы должны вместе со всеми нашими партнерами двигаться вперед, чтобы представить конкретный мирный план. Мирный план, который обеспечивает надежные гарантии безопасности для Украины. Мирный план, который гарантирует прочный мир в Украине и Европе», — написал он.

Макрон также выразил надежду на прекращение огня, отметив позитивное отношение президента Зеленского к предложению о 30-дневном перемирии.

На днях министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что гарантии безопасности для Украины должны подразумевать реальное присутствие европейских сил на украинской территории. Он подчеркнул, что Украина не может вступить в НАТО в краткосрочной перспективе, поэтому гарантии безопасности для нее должны быть сформированы на основе европейской инициативы с коалицией добровольцев.

Ранее на Украине оценили, когда Зеленский окажется не нужен Европе.

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Переговоры о мире на Украине
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