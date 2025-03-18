Захарова: у Z-инсталляций у посольства США в Москве меняют лампочки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве. Комментарий она оставила в своем Telegram-канале.

Захарова написала, что у инсталляции «меняют лампочки, чтобы было виднее».

Проходят плановые работы, инсталляцию не планируют убирать окончательно.

18 марта Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщал, что рядом с посольством США в Москве начались работы по демонтажу Z-инсталляций.

Недавно сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о попытке поджога Музея неизвестного солдата в городе Вязьме, расположенном в Смоленской области. Молодой человек 2009 года рассказал, что ему обещали за это более 300 тысяч рублей, однако денег ему не дали.

Строение получило незначительные повреждения. В музее оплавилась пластиковая труба, а также окно и подоконник.

Ранее в Крыму наказали россиянку за подрыв автомобиля с наклейкой Z.