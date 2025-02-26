В Крыму наказали россиянку за подрыв автомобиля с наклейкой Z

Россиянку посадили на 15 лет в тюрьму за подрыв авто с наклейкой Z в Крыму

В Крыму Ольгу Колкову осудили на 15 лет за попытку подрыва машины с наклейкой Z по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Находясь на территории г. Симферополя, подсудимая получила от сотрудника СБУ задание приискать необходимые компоненты, с помощью которых изготовить две самодельные ручные гранаты, определить подходящий объект посягательства — автомобиль с наклеенным на кузове логотипом «Z», а также время поджога данного автомобиля с использованием этих гранат», — говорится в сообщении.

Было установлено, что женщина самостоятельно сделала гранаты по видеоинструкции. Однако Колковой исполнить задуманное не удалось, поскольку правоохранители успели изъять у нее средства преступления.

В конце декабря в Красноярске задержали 22-летнюю девушку, которую мошенники убедили поджечь автозаправку. На допросе она рассказала, что за несколько дней до происшествия ей позвонили неизвестные. Во время разговора собеседник уговорил красноярку поджечь станцию. Действуя по указанию мужчины, девушка приготовила три бутылки с зажигательной смесью, после чего выполнила задание. На нее завели уголовное дело за покушение на уничтожение чужого имущества и заключили под стражу.

Ранее поджог автозаправки в Ростове-на-Дону попал на видео.