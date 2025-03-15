В Смоленской области задержали подозреваемого в попытке поджога музея

МВД РФ: подросток стал фигурантом дела о попытке поджога музея в Вязьме

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о попытке поджога Музея неизвестного солдата в городе Вязьме, расположенном в Смоленской области. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что полицейские уже задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался молодой человек 2009 года рождения.

«Подросток пояснил, что в мессенджере получил предложение от неизвестного лица о подработке и согласился выполнить задание, за которое ему обещали денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Как отметил фигурант, обещанных денег он не получил.

Из публикации следует, что на этом фоне в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Теперь подростку грозит наказание в виде 10–20 лет лишения свободы.

Попытка поджога произошла 13 марта. По данным Telegram-канала SHOT, нарушитель пробрался на территорию учреждения и бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью.

Строение получило незначительные повреждения. В музее оплавились пластиковая труба, а также окно и подоконник.

Ранее в Калужской области арестовали двух несовершеннолетних, обвиняемых в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры.