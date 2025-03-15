Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Смоленской области задержали подозреваемого в попытке поджога музея

МВД РФ: подросток стал фигурантом дела о попытке поджога музея в Вязьме
close
Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о попытке поджога Музея неизвестного солдата в городе Вязьме, расположенном в Смоленской области. Об этом сообщило региональное управление министерства внутренних дел РФ на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении уточняется, что полицейские уже задержали нарушителя общественного порядка. Им оказался молодой человек 2009 года рождения.

«Подросток пояснил, что в мессенджере получил предложение от неизвестного лица о подработке и согласился выполнить задание, за которое ему обещали денежное вознаграждение в размере 320 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Как отметил фигурант, обещанных денег он не получил.

Из публикации следует, что на этом фоне в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Теперь подростку грозит наказание в виде 10–20 лет лишения свободы.

Попытка поджога произошла 13 марта. По данным Telegram-канала SHOT, нарушитель пробрался на территорию учреждения и бросил в окно здания бутылку с зажигательной смесью.

Строение получило незначительные повреждения. В музее оплавились пластиковая труба, а также окно и подоконник.

Ранее в Калужской области арестовали двух несовершеннолетних, обвиняемых в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами