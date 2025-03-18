В Москве у посольства США начали убирать Z-инсталляции

Рядом с посольством США в Москве начались работы по демонтажу Z-инсталляций. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации, около здания удаляют стенд с надписью «Мы вместе», выполненной в цветах российского флага. Также рабочие занимаются снятием букв ZVO.

Эти инсталляции были установлены около посольства США в ноябре 2023 года.

До этого США и Россия договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке о деталях урегулирования конфликта на Украине.

18 марта заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп был настроен серьезно на переговоры с Путиным, стремясь к миру на Украине. Он отметил, что российский президент проявляет уважение к своему американскому коллеге, поскольку осознает, с кем взаимодействует. Филдс также подчеркнул, что между президентами двух держав установились крепкие рабочие отношения, основанные на взаимном уважении.

Ранее в Британии заявили, что Украина оказалась «в меню» Путина и Трампа.