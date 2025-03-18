В офисе Зеленского отреагировали на разговор Путина и Трампа

В офисе президента Украины после разговора российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом заявили, что Россия якобы отвергла предложенное перемирие в конфликте. Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в ведомстве.

Там заявили, что ждут деталей от американской стороны. В ОП заметили, что в данный момент на Украине объявлена ракетная опасность и летают БПЛА, поэтому «пока договоренности не работают».

Также в офисе Зеленского добавили, что сейчас работают над следующими шагами для достижения мира на Украине.

«Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно», — сообщил собеседник издания.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали последствия для Украины в случае продолжения ударов по энергетике.