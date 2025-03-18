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В Госдуме назвали последствия для Украины в случае продолжения ударов по энергетике

Депутат Колесник: Киев тут же ждет наказание при нарушении соглашения по ударам
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Украину ожидает наказание в случае нарушения договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он указал, что когда военные договариваются, то «всегда держат слово». В случае каких-либо нарушений со стороны представителей Украины их «раскатают в блин», заявил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что если будет «любое нарушение» со стороны Украины по соблюдению договоренностей, будет «мгновенное наказание».

В ходе телефонного разговора с Трампом президент России Владимир Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Отмечается, что глава РФ положительно откликнулся на инициативу Трампа и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что сегодня «мир стал намного безопаснее».

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