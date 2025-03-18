Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии заявили, что Украина оказалась «в меню» Путина и Трампа

Аналитик Кларк: Украина оказалась в меню на переговорах Путина и Трампа
close
Susan Walsh/AP

Украина оказалась «в меню» во время разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, поскольку представители Киева не участвовали в сегодняшних переговорах. Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Комментируя соглашение сторон о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, эксперт заявил, что инициатива «не слишком отличается от плана, изложенного не так давно Владимиром Зеленским».

По его словам, хотя это и может быть признаком того, что Трамп прислушивается к Киеву, тот факт, что Зеленский не участвовал в сегодняшних переговорах, «говорит о многом».

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню». И поверьте мне, Украина есть в меню», — сказал Кларк.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что сегодня «мир стал намного безопаснее».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами