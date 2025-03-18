В Британии заявили, что Украина оказалась «в меню» Путина и Трампа

Аналитик Кларк: Украина оказалась в меню на переговорах Путина и Трампа

Украина оказалась «в меню» во время разговора российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, поскольку представители Киева не участвовали в сегодняшних переговорах. Об этом в интервью Sky News заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк.

Комментируя соглашение сторон о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, эксперт заявил, что инициатива «не слишком отличается от плана, изложенного не так давно Владимиром Зеленским».

По его словам, хотя это и может быть признаком того, что Трамп прислушивается к Киеву, тот факт, что Зеленский не участвовал в сегодняшних переговорах, «говорит о многом».

«В дипломатических кругах есть старая поговорка: «Если тебя нет за столом, ты в меню». И поверьте мне, Украина есть в меню», — сказал Кларк.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что сегодня «мир стал намного безопаснее».