Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме заявили, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно

Белый дом: конфликт на Украине должен был давно завершиться
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Белый дом назвал конфликт на Украине ситуацией, которая «никогда не должна была начаться и должна была завершиться еще давно». Такое заявление распространила пресс-служба администрации США по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

В сообщении подчеркивается, что стороны обсудили пути деэскалации, однако детали диалога не раскрываются.

«Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно», — отметили в Белом доме.

По итогам переговоров Соединенные Штаты и Россия договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке об аспектах урегулирования конфликта на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами