В Белом доме заявили, что конфликт на Украине должен был завершиться еще давно

Белый дом: конфликт на Украине должен был давно завершиться

Белый дом назвал конфликт на Украине ситуацией, которая «никогда не должна была начаться и должна была завершиться еще давно». Такое заявление распространила пресс-служба администрации США по итогам телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

В сообщении подчеркивается, что стороны обсудили пути деэскалации, однако детали диалога не раскрываются.

«Этот конфликт никогда не должен был начаться и должен был завершиться еще давно», — отметили в Белом доме.

По итогам переговоров Соединенные Штаты и Россия договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке об аспектах урегулирования конфликта на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин указал на необходимость остановки мобилизации на Украине.