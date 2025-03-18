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Россия передаст Украине 23 тяжелораненых бойца ВСУ

Путин сказал Трампу, что РФ передаст Киеву 23 тяжелораненых военнослужащих ВСУ
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия передаст Украине 23 тяжелораненых украинских военных, которые лечатся на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала CNN, который ссылается на «российский источник», разговор между Путиным и Трампом прошел «очень хорошо». По разным оценкам, беседа длилась от полутора до двух часов.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation отмечал, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее в Совфеде предупредили о попытках Киева и Лондона сорвать мирный процесс.

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Переговоры о мире на Украине
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