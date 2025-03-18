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В Совфеде предупредили о попытках Киева и Лондона сорвать мирный процесс

Сенатор Климов: не нужно наполнять людей оптимизмом из-за беседы Путина и Трампа
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Global Look Press/Keystone Press Agency

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с «Газетой.Ru» поприветствовал предстоящий разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, однако призвал «не переполнять публику ощущением оптимизма».

Он напомнил, что проблемы между Москвой и Вашингтоном копились долго, а система отношений стала очень запутанной и недружелюбной.

«Даже если бы у Москвы и Вашингтона было одинаковое понимание ситуации, это не отменило бы того, что есть огромное количество желающих сорвать конструктивный процесс, например, Великобритания или представители континентальной Европы. Я даже не говорю про клоунов киевских, ведь есть и в самих Соединенных Штатах очень серьезные оппоненты точки зрения Трампа», — сказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что «пара звонков» не могут решить проблемы, которые формировались десятки лет. В то же время парламентарий заметил, что «проблемы можно начать решать постепенно и будет сделано полезное дело, если в ходе разговора все пройдет штатно».

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор сегодня, 18 марта. Этот звонок станет их второй беседой после вступления Трампа в должность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава нацразведки США рассказала об отношениях Путина и Трампа.

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