Источник из РФ дал оценку разговору Путина и Трампа

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел «очень хорошо». Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Российский источник, осведомленный о звонке, сообщил CNN, что он [разговор] прошел «очень хорошо», — говорится в публикации.

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Путина с Трампом завершился.

Это уже второй официально подтвержденный разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation отмечал, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.