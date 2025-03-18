Кремль сделал заявление после переговоров Путина и Трампа

Кремль: Путин и Трамп обменялись мнениями по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, отметив «подробный и откровенный обмен мнениями».

Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины.

Администрация США также в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора президентов.

Телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что разговор Путина и Трампа прошел очень хорошо.

Это уже второй официально подтвержденный разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что сегодня «мир стал намного безопаснее».