Администрация США в скором времени обнародует заявление по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

По данным телеканала CNN от «российского источника», разговор между Путиным и Трампом прошел «очень хорошо». По разным оценкам, беседа длилась от полутора до двух часов.

Замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино также ранее заявлял, что переговоры двух президентов шли хорошо.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с российским лидером серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между Путиным и Трампом. В Кремле отмечали, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили о попытках Киева и Лондона сорвать мирный процесс.