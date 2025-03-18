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В Кремле заявили о завершении разговора Путина и Трампа

Песков подтвердил, что разговор Путина и Трампа завершился
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом завершился. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, уже завершился», — сказал представитель Кремля в 19:35 мск.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с российским лидером был серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.

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