В Кремле заявили о завершении разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом завершился. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, уже завершился», — сказал представитель Кремля в 19:35 мск.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с российским лидером был серьезно настроен на достижение мира на Украине.

В России еще накануне анонсировали телефонный разговор между двумя лидерами. В Кремле отмечали, что главы РФ и США затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. Какие в Москве ожидания от этого разговора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.