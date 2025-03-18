Австрийская газета назвала разговор Путина и Трампа «самым важным в мире»

Kronen Zeitung назвала разговор Путина и Трампа «самым важным в мире»

Австрийское издание Kronen Zeitung охарактеризовало телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как «самый важный в мире».

«Этот телефонный разговор считают самым важным в мире», — пишет газета.

Отмечается, что «все напряженно ожидают, что принесут грядущие часы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что телефонный разговор главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом завершился. По предварительным данным, беседа двух мировых лидеров длилась 2,5 часа.

При этом ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс высказался, что Трамп перед разговором с российским лидером был серьезно настроен на достижение мира на Украине.

Ранее Украина обратилась к России перед переговорами Путина и Трампа.