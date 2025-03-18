Разговор Путина и Трампа завершился

Завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.

«Представитель Белого дома сообщил NBC News, что телефонный разговор Трампа и Путина завершен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры разговаривали около 2,5 часа.

До этого Скавино сообщил, что телефонный разговор американского и российского президентов «идет хорошо».

Это уже второй официально подтвержденный разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.