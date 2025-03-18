В РСПП назвали темы закрытой встречи с Путиным

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил журналистам, что на закрытой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждались вопросы деприватизации и недостаточной защиты прав бизнеса в случаях антикоррупционных нарушений. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Шохина, нужно процессуально упорядочить многие новые механизмы. Он также отметил, что, помимо приватизации, РСПП беспокоит отсутствие четкого регулирования в вопросах защиты прав добросовестных приобретателей, включая тех собственников, которые нарушили антикоррупционные запреты, например, не предоставили необходимые декларации.

18 марта Путин принял участие в работе ежегодного съезда РСПП. Основными темами стали ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию выступления президента.

Ранее Путин объяснил, куда Россия должна направить свои инвестиции.