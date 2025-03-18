В Норвегии высказались о возможном размещении миротворцев на Украине

МИД Норвегии: европейские миротворцы на Украине не смогут быть нейтральной силой

Миротворцы из европейских стран НАТО в случае размещения на Украине не смогут исполнять роль нейтральной стороны. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает ТАСС.

«Классические миротворцы являются частью соглашения, а не привержены какой-то одной стороне. Если будут предприняты европейские или натовские действия на этот счет, это не будут классические миротворцы», — сказал он.

12 марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что присутствие войск стран Североатлантического альянса в любом качестве на территории Украины является угрозой для Российской Федерации, Москва не примет этого.

За несколько дней до этого глава МИД отметил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью» и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее в Австралии не исключили вариант отправки миротворцев на Украину.