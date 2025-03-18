В Польше предупредили о попытке США загнать РФ в ловушку

Mysl Polska: перемирие на Украине может быть ловушкой США для РФ

Предложение США о 30-дневном перемирии на Украине может быть попыткой загнать Россию в ловушку. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения агрессором», — говорится в материале.

Как отметил автор статьи, настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что не хотят прочного мира. Он считает, что в Вашингтоне хотят скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые и продолжить конфликт, переложив расходы на европейцев.

18 марта состоится телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле рассказали, что лидеры двух стран обсудят 30-дневное перемирие на Украине, а также поговорят о подконтрольных РФ территориях и судьбе Запорожской АЭС.

Трамп возлагает большие надежды на этот разговор. Американский лидер уверен, что после него Путин подпишет соглашение о прекращении огня на 30 дней.

Ранее во Франции назвали идеальной тактику Путина в переговорах с Трампом.