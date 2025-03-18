Во Франции назвали идеальной тактику Путина в переговорах с Трампом

Тактика российского президента Владимира Путина в переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом стала примером «идеального подхода». Об этом пишет французское издание Le Point. Авторы статьи отмечают, что действия Москвы открывают «основания для оптимизма».

По мнению журналистов, Путин действовал в соответствии с принципами, которые можно назвать «учебником для российского переговорщика». Это позволило не только наладить контакт с Вашингтоном, но и детально проанализировать стратегию администрации Трампа.

«Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика. Российский метод сочетает гибкость и прагматизм, что создает почву для конструктивного диалога», — говорится в материале.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Сербии предупредил, что ЕС помешает соглашению Путина и Трампа.