Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции назвали идеальной тактику Путина в переговорах с Трампом

Le Point: Путин выбрал идеальную тактику в переговорах с Трампом
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Тактика российского президента Владимира Путина в переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом стала примером «идеального подхода». Об этом пишет французское издание Le Point. Авторы статьи отмечают, что действия Москвы открывают «основания для оптимизма».

По мнению журналистов, Путин действовал в соответствии с принципами, которые можно назвать «учебником для российского переговорщика». Это позволило не только наладить контакт с Вашингтоном, но и детально проанализировать стратегию администрации Трампа.

«Путин отреагировал так, словно применял на практике пункты из учебника идеального российского переговорщика. Российский метод сочетает гибкость и прагматизм, что создает почву для конструктивного диалога», — говорится в материале.

Сегодня, 18 марта, состоится телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле уточнили, что лидеры затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями. О чем будут говорить президенты и чего в Москве ожидают от предстоящего звонка — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Сербии предупредил, что ЕС помешает соглашению Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами